Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Оформивший за 4 минуты 24 секунды самый быстрый в своей карьере хет-трик Александр Овечкин стал главным героем домашнего матча, в котором его клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 4:2. Капитан столичной команды забросил шайбы в ворота соперника на 54-й, 56-й и 59-й минутах встречи, после которой вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шин с шипами
В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
Происшествия
Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге. Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24.
Общество
Киану Ривз попал в украинский учебник истории
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».
Футбол
Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси
Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум
Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже превысила 3 тыс. рублей за бумагу, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.
Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Политика
В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты
Что касается республиканцев, то президент Дональд Трамп пользуется поддержкой партии, серьезных соперников у него нет, поэтому его победа в Айове считается предрешенной.
Авто
Опубликованы фотографии нового Kia Sorento
Кроссовер получит фирменную решетку радиатора, как у новой Optima. Изменения ждут и систему оптики Sorento, сообщает Мotor1.
Политика
Большинство украинцев назвали Россию враждебной страной
Большинство украинцев назвали Россию враждебно настроенной к их государству страной.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов
"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.