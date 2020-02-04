Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Политика
В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Энергетика
Транзит газа принес Украине треть доходов госбюджета
Платежи российского "Газпрома" за транзит газа сопоставимы с третью доходов государственного бюджета Украины, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Здоровье
Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз из Китая экзотических животных
Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Армия и оружие
Войска Сирии предъявили ультиматум боевикам в Идлибе
Сирийский генштаб дает боевикам в городе Саракиб (провинция Идлиб) последний шанс сложить оружие, войска Сирии готовы отразить любую атаку Турции, заявили войска Сирии.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Футбол
«Ливерпуль» выпустил самый юный состав в своей истории
"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Эфесу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели домашнее поражение от турецкой команды "Анадолу Эфес" в 23-м туре Евролиги.
Энергетика
Котировки на нефть марки Brent опустились ниже $55
Фьючерсы североморской нефти марки Brent с поставкой, которая будет в апреле нынешнего года, во время торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% и составила $54,9 за баррель.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Культура
Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»
В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
WhatsApp перестал работать на смартфонах со старыми ОС Как сообщает ToDay News Ufa, популярный мессенджер WhatsApp больше не поддерживается на смартфонах со старыми ОС.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысяч
Всемирная организация здравоохранения обнародовала во вторник вечером новые данные по числу заболевших новым коронавирусом в мире.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Авто
В России появилась «спортивная» версия Toyota Camry
Компания Toyota объявила о начале приёма заказов в России на «спортивную» модификацию седана Camry.