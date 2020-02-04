В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Гаджеты WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах WhatsApp перестал работать на смартфонах со старыми ОС Как сообщает ToDay News Ufa, популярный мессенджер WhatsApp больше не поддерживается на смартфонах со старыми ОС.