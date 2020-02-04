Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Футбол
«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).
Здоровье
Недостаток витамина D повышает риск простуд и вирусов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что "солнечный" витамин D поддерживает иммунитет, так что его нехватка грозит частыми простудами в холодное время года.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Общество
Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube
Холдинг Alphabet обнародовал данные о доходах YouTube (принадлежит холдингу). Годовой отчет размещен на сайте компании.
Игры
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Происшествия
В центре Киева застрелили известного пластического хирурга из Донецка
Погибшим оказался известный пластический хирург из Донецка Андрей Сотник.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Армия и оружие
Войска Сирии предъявили ультиматум боевикам в Идлибе
Сирийский генштаб дает боевикам в городе Саракиб (провинция Идлиб) последний шанс сложить оружие, войска Сирии готовы отразить любую атаку Турции, заявили войска Сирии.
Экономика
Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин
Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т).
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Игры
Sony открыла страницу PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. В скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Гаджеты
В Калуге начнут собирать смартфоны
Компания Mobile Inform Group (MIG) и «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) начинают выпуск смартфонов и планшетов.
Здоровье
В Челябинской области объявили об эпидемии гриппа и ОРВИ
В Челябинской области объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Здоровье
В Китае испытают российский препарат для борьбы с коронавирусом
Китайские специалисты в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV испытывают российский препарат.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию во Франции
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Дрозденко предложил социальную интеграцию Ленобласти и Петербурга
Выровнять социальные льготы жителей Санкт-Петербурга и области считает необходимым губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 4 февраля сообщила его пресс-служба.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.