Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных

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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

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