Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Космос
Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца
Фотографии океана турбулентной кипящей плазмы на солнечной поверхности астрофизики смогли рассмотреть благодаря самому большому телескопу, когда-либо созданному для наблюдения за звездами - Daniel K. Inouy.
Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион
УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").
Технологии
В Twitter начнут маркировать фейковые фото и видео
Социальная сеть Twitter с марта 2020 года будет маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут навредить пользователям, передает РИА "Новости".
Культура
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей), предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии
Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Армия и оружие
Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Армия и оружие
Пентагон разместил новые ядерные боеголовки на подводных лодках
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Политика
США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
В Белом доме рассматривают возможность выхода США из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщают источники.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Футбол
Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев
Группу граждан стран СНГ не пустили в понедельник на рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург из международного аэропорта Сиань-Сяньян в Китае (в 800 км от города Ухань).
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Общество
Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса
Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
Армия и оружие
National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»
Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.