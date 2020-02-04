Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных

RT на русском12:21

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС03:18

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газетавчера в 16:01

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°09:45
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Уже допрошено около ста свидетелей В Забайкальском крае следователи продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП в Агинском районе, в котором погибли семь человек.
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Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Ушел из жизни советский хоккеист, легендарный игрок нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов.
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Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
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Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
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Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков продолжила обновлять исторический минимум.
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Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.
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Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
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