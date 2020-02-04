Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Политика
Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа в Конгрессе
Спикер американской Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси в минувший вторник после выступления президента страны Дональда Трампа в Конгрессе разорвала текст его речи.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Наука
Как сон стимулирует нашу память
Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Киберспорт
Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story
1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Космос
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура
Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения
В Кисловодске у 46-летней женщины забрали ее малолетнюю дочь, которая была сильно истощена и весила в два раза меньше нормы.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Политика
Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву
С авиабазы Хмеймим в Сирии вылетел самолет с российскими детьми.
Общество
Стивен Кинг обошел Дарью Донцову по тиражам в России
В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга, общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Авто
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы
Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Политика
Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий
Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Армия и оружие
Армия Сирии вошла в город Саракиб в Идлибе
Город был форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Кино
«Париматч» запустил конкурс прогнозов на «Оскар»
Сделать прогноз обязательно сделать до начала церемонии вручения премии «Оскар».
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.