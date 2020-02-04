Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Технологии
СМИ: из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Nintendo, кстати, уже публично заявила о том, что вспышка вируса повлияла на процесс производства новых Switch, поэтому свежие тиражи могут задержаться: к примеру, в Японии уже отложили выход лимитированной под Animal Crossing консоли.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента адом
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян
Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Политика
Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х
Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
Политика
Альтернатива для Германии идёт уверенно к власти
Региональное отделение ХДС Ангелы Меркель объединило силы с либералами и, главное, правопопулистской "Альтернативой для Германии", чтобы выбрать нового главу Тюрингии, пишет ТГ-канал "Europe Insight".
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
Наука
В ожидании любимой еды каракатицы могут отказываться от другой еды
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Происшествия
На журналиста «Новой газеты» и адвоката напали неизвестные в Грозном
Девушка-адвокат достаточно серьёзно избита. Нападение произошло в холле гостиницы и у входа.
Армия и оружие
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Ранее турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании 3 февраля.
Музыка
Сергей Соседов назвал выступление Ветлицкой «провинциальным зрелищем»
Критик Сергей Соседов назвал выступление Ветлицкой «провинциальным зрелищем», поскольку у артистки не получалось исполнять композиции в такт фонограмме, её движения не отличались пластичностью, а жестикуляция вызвала вопросы у публики.
Армия и оружие
Минобороны РФ подписало контракт на 10 беспилотников «Форпост-Р»
Происшествия
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.