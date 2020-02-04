Экономика

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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Газета.Ru01:25

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК01:41

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

News.ru01:35

Деньги через границу стран ЕАЭС будут перевозить по новым правилам

Телеканал 360°02:02

Вступили в силу новые правила провоза наличности за границу

Москва 2401:20

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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