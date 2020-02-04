Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Армия и оружие
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Политика
Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля
Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля - БелТА.
Происшествия
Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян
Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Энергетика
Под конкурента «Северного потока — 2» запасы газа собирают по крупицам
Польша продолжает выкупать доли на небольших норвежских месторождениях, чтобы заполнить «Балтийский газопровод», который планируют запустить к 2023 году в качестве замены поставкам российского газа в страну.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Гаджеты
Xiaomi представила компактную электрическую отвёртку
Речь идёт о компактной электрической отвёртке в линейке Mijia, пишет iXBT.Стоимость Mijia Hand-in-one Electric Screwdriver составляет 18 долларов на период сбора средств, а финальная розничная цена составит 21 доллар.
Единоборства
Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером
Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Армия и оружие
Военные провели учения с ЗРК C-300 и С-400 на территории ЦВО
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Происшествия
В Гонконге зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Политика
Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом
Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Происшествия
Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа
В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Гаджеты
Ryzen Threadripper 3990X от AMD появился в тесте Geekbench 5
Согласно результатам теста Geekbench 5 новый CPU от AMD – Threadripper модели 3990X, который обладает 64 ядрами и за который компания просит примерно 4 тысячи долларов США, не смог обойти в мультиядерном тесте даже своего младшего брата – модель Threadripper 3970X.
Общество
На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса
Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Гаджеты
Стало известно преимущество Samsung Galaxy S20 над iPhone 11 Pro Max
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Армия и оружие
Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Спорт
WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными
Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
Авто
В РФ нашли новые машины за 349 тысяч рублей
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Общество
Адвокат не подтвердил информацию о голодовке владельца «Тайгана»
Адвокат Арман Петросян, представляющий интересы предпринимателя, владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о голодовке своего подзащитного.