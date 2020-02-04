Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
Читать в источнике
Комментировать263

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°04 февраля в 09:45

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 10:44
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Политика

Трамп назвал процедуру импичмента адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
Известия 13:08
Политика

Тимошенко травмирована во время стычки в Раде

Вечерний курьер 09:48
Общество

Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Neftegaz.ru 09:32
Футбол

Семак признал закономерность замены Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды над грузинским «Сабуртало» в контрольном матче объяснил, почему форвард Малком вышел в основном составе питерцев и отыграл лишь 30 минут.
ProstoProSport 14:00
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
Взгляд.ру вчера в 13:39
Экономика

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
ТАСС 13:34
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня вчера в 05:38
Футбол

Игрока «Рубина» Ташаева прооперировали в Германии

Новый Век 12:01
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Здоровье

Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

ТВ Центр 04 февраля в 06:54
Авто

Автомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 05:21
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:42
Авто

Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры

В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Тарантас Ньюс 04:40
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 09:57
Космос

SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км

Хайтек+ вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru вчера в 10:01
Общество

Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX

Интерфакс 12:55
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,08 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 66,06 копейки - до 69,0837 рубля, курс доллара - на 37,65 копейки, до 62,7977 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:10
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Культура

Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Татар-информ 00:42
Наука

Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества

Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Экология Регионов 01:38
Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК 11:07
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное