Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Газета.Ru04 февраля в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

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РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°04 февраля в 09:45
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