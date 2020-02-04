Экономика
Life.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Здоровье
У эвакуированных из Китая россиян симптомы коронавируса не проявились
У россиян, которых накануне эвакуировали самолетами ВКС из Уханя в Тюмень, симптомы коронавируса не проявились.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Футбол
Клубы АПЛ вернули старые сроки летнего трансферного окна
Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна, сообщается на официальном сайте лиги.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Политика
Путин поблагодарил молодых ученых за преданность делу
Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых ученых за исследования и подчеркнул важность их работы для страны.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Наука
Раскрыта тайна древних предшественников майя
Находка раскрывает тайну о предшественниках майя, которые, как оказалось, принадлежали двум различным группам.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.
Общество
Первый канал обвинил Трампа в разработке коронавируса
Клейменов подчеркнул, что связь между американским лидером и эпидемией коронавируса очевидна – США являются главным соперником Поднебесной.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Происшествия
Подозреваемого в поджоге Никулинского суда задержали в Москве
Полиция задержала подозреваемого в поджоге кабинета Никулинского суда в Москве, сообщили источники «Известиям» 6 февраля.
Кино
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Вин Дизель работает над новым спин-оффом «Форсажа». На этот раз фильм будет «женским».
Гаджеты
Анонсирован смартфон Realme C3 с ёмким аккумулятором
Сегодня, 6 февраля, состоялась презентация смартфона Realme C3.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Происшествия
В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Космос
Открыта «галактика-монстр» времен сотворения мира
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Политика
Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.