Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

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РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Здоровье

Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара

Ваша норма сахара Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает: взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день.
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Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
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Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище

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Ruposters.ru 06:15
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
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Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
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РИА Новости 05:42
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Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
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Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

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В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
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Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика

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В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Слуцкий позвонил Кокорину насчет возможного перехода в «Рубин»

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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

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В январе российский авторынок вырос на 2%

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Месси рассматривает вариант ухода из «Барселоны» летом

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