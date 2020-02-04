Экономика
Life.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Политика
Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»
Как писали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров ОАК и источник, близкий к аппарату правительства, Тарасенко, ранее уже занимающий пост вице-президента корпорации по военно-техническому сотрудничеству, будет совмещать должности в «Сухом» и МиГе.
Кино
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Студия Disney анонсировала даты премьер сразу трех сериалов Marvel Studios.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Авто
«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей
За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Общество
В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса
В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Здоровье
В Китае у новорожденного младенца нашли коронавирус
Диагноз был поставлен спустя тридцать часов после его рождения. Мать ребенка заразилась во время беременности.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.