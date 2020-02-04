Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Российская газета05 февраля в 22:16

Таможенники ЕАЭС теперь требуют объяснений при провозе более $100 тыс

ПРАЙМ03 февраля в 16:45

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°04 февраля в 09:45
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
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"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

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Происшествия

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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК 05 февраля в 14:31
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
Здоровье

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

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РИА Новости вчера в 16:14
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Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

RT на русском 05 февраля в 14:03
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RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

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Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Автоновости дня вчера в 08:50
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
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Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Ведомости 05 февраля в 17:09
Технологии

Пользователям Android рекомендовали удалить 24 опасных приложения

Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
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Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru 05 февраля в 11:00
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РИА Новости 05 февраля в 03:33
Наука

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Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня 05 февраля в 05:38
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