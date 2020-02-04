В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

Политика Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Политика Володин объяснил демографический провал России курсом СССР Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Здоровье Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Путешествия Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

Технологии Пользователям Android рекомендовали удалить 24 опасных приложения Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.

Здоровье Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом коронавируса, одним из инфицированных оказался 30-летний Вань Юньбинь, в интервью китайской газете "Пэнпай" он рассказал о своем состоянии, как его лечат в Чите, об отношении россиян и попросил сограждан с пониманием относиться к действиям России в этой ситуации.

Спорт Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.