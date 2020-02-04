Экономика
Life.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Футбол
«Манчестер Сити» следит за конфликтом Месси и «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду. За ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», сообщает ESPN.
Армия и оружие
Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами
Шоу-бизнес
Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа
Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Политика
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву
Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Транспорт
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
Культура
RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Путешествия
Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить 24 опасных приложения
Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Здоровье
Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите
Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом коронавируса, одним из инфицированных оказался 30-летний Вань Юньбинь, в интервью китайской газете "Пэнпай" он рассказал о своем состоянии, как его лечат в Чите, об отношении россиян и попросил сограждан с пониманием относиться к действиям России в этой ситуации.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2000 лет
Спорт
Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.