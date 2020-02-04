Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

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Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38
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Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном возвращении системы распределения в вузы.
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Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

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ToDay News Ufa 04:54
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Вестник 05:15
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Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

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РИА Новости 06:52
Общество

ФСО отказалась комментировать появление тепловизоров на входе в Кремль

В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль - с помощью тепловизора.
Интерфакс 08:10
Общество

В московском аэропорту задержали пятерых израильтян

Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.
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Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
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Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
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Кино

Появились первые кадры со съёмок «Матрицы-4» с Киану Ривзом

В Сан-Франциско идут съёмки четвёртой части популярной кинофраншизы "Матрица" с участием канадского актёра Киану Ривза.
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Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

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Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
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Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Lenta.ru 03:57
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Многодетного отца жестоко избили на глазах ребенка-инвалида

В Сургуте буйный сосед избил отца многодетного семейства прямо на глазах ребенка-инвалида. Теперь с мальчиком работает психолог.
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Происшествия

В центре Петербурга при пожаре в жилом доме эвакуировали 40 человек

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Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
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Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

«В целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму $75 млрд»,— говорится в заявлении (цитата по «Синьхуа»).
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В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
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Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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В Симферополе власти отменили подачу воды по графику

Председатель Совмина не стал отрицать, что подача воды по графику остается планом «Б», но его используют только в случае острой необходимости.
Krym.News вчера в 14:29
Авто

«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Футбол

На проведение финала Кубка России по футболу претендуют пять городов

Российский футбольный союз (РФС) 11 февраля на заседании исполнительного комитета примет решение о месте проведения финала Кубка России.
Pravda.Ru вчера в 04:59
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