Экономика
Life.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Политика
Путин оценил идею возвращения системы распределения в вузы
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном возвращении системы распределения в вузы.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Общество
ФСО отказалась комментировать появление тепловизоров на входе в Кремль
В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль - с помощью тепловизора.
Общество
В московском аэропорту задержали пятерых израильтян
Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Кино
Появились первые кадры со съёмок «Матрицы-4» с Киану Ривзом
В Сан-Франциско идут съёмки четвёртой части популярной кинофраншизы "Матрица" с участием канадского актёра Киану Ривза.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Происшествия
Многодетного отца жестоко избили на глазах ребенка-инвалида
В Сургуте буйный сосед избил отца многодетного семейства прямо на глазах ребенка-инвалида. Теперь с мальчиком работает психолог.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Экономика
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
«В целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму $75 млрд»,— говорится в заявлении (цитата по «Синьхуа»).
Политика
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Шотландский министр ушел в отставку после переписки с подростком
Шотландский министр Дерек Маккей ушел в отставку после переписки с 16-летним мальчиком, передает The Guardian.
Общество
В Симферополе власти отменили подачу воды по графику
Председатель Совмина не стал отрицать, что подача воды по графику остается планом «Б», но его используют только в случае острой необходимости.
Авто
«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей
За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Футбол
На проведение финала Кубка России по футболу претендуют пять городов
Российский футбольный союз (РФС) 11 февраля на заседании исполнительного комитета примет решение о месте проведения финала Кубка России.