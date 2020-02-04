В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

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