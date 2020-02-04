C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

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