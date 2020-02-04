Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Политика
Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма
Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Армия и оружие
Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»
Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Общество
Минтранс не собирается полностью закрывать авиасообщение с Китаем
Россия из-за нового коронавируса не намерена полностью закрывать авиасообщнение с Китаем.
Киберспорт
Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76
Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
У главы Конституционного суда нашли недвижимость на 200 миллионов
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин может оказаться владельцем недвижимости на Рублевке стоимостью как минимум в 200 миллионов рублей.
Политика
Путин заявил о нахождении мира у опасной черты
Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Общество
«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место
Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Авто
Представили новый Cadillac Escalade
Американская компания Cadillac представила в Лос-Анджелесе новый Cadillac Escalade.
Интернет
Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям
Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Кино
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Происшествия
Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины
Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
Культура
Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России
Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Происшествия
В Калининграде мать попросила службу «112» забрать у нее детей
В Калининградской области молодая женщина позвонила по единому номеру вызова служб экстренной помощи "112" и попросила забрать ее маленьких детей.
Общество
Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане
Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Политика
РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы
112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Технологии
Очки Google Glass Enterprise Edition 2 теперь можно купить
Благодаря возрождению интереса к AR, Google Glass нашел новую цель и новую жизнь в издании Enterprise Edition.