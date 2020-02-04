Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика

Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Взгляд.ру 05:49
Армия и оружие

Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»

Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Известия 06:28
Общество

Минтранс не собирается полностью закрывать авиасообщение с Китаем

Россия из-за нового коронавируса не намерена полностью закрывать авиасообщнение с Китаем.
Росбалт 06:24
Киберспорт

Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76

Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
CyberSport.ru вчера в 16:15
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

У главы Конституционного суда нашли недвижимость на 200 миллионов

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин может оказаться владельцем недвижимости на Рублевке стоимостью как минимум в 200 миллионов рублей.
Политсовет 05:42
Политика

Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Общество

«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место

Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
РЕН ТВ 01:35
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Технологии

Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Авто

Представили новый Cadillac Escalade

Американская компания Cadillac представила в Лос-Анджелесе новый Cadillac Escalade.
Автоновости дня 01:03
Интернет

Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям

Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Astera вчера в 15:13
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Мойка78 05:48
Кино

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 03 февраля в 02:20
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Культура

Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России

Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Lenta.ru 06:16
Происшествия

В Калининграде мать попросила службу «112» забрать у нее детей

В Калининградской области молодая женщина позвонила по единому номеру вызова служб экстренной помощи "112" и попросила забрать ее маленьких детей.
Российская газета 05:42
Общество

Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане

Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Известия вчера в 17:06
Политика

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:08
Происшествия

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Известия 05:49
Технологии

Очки Google Glass Enterprise Edition 2 теперь можно купить

Благодаря возрождению интереса к AR, Google Glass нашел новую цель и новую жизнь в издании Enterprise Edition.
ITZine.ru 01:02
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