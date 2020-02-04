Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС03:18

Деньги через границу стран ЕАЭС будут перевозить по новым правилам

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

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АК&Мвчера в 04:53
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Министерство транспорта предложило высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров.
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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе, пишет "Интерфакс".
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Группа петербургских учёных предложила проект по созданию высокоэффективных солнечных батарей.
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