Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Политика
Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции
Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Политика
Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Политика
Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны
Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Валентина Матвиенко посетила Брянский машиностроительный завод
После участия в церемонии открытия нового детского сада на 200 мест, в сопровождении губернатора Александра Богомаза спикер верхней палаты парламента посетила Брянский машиностроительный завод - одно из крупнейших предприятий российского транспортного машиностроения, занимающее лидирующие позиции в своей отрасли.
Энергетика
Нефть снижается к $54 за баррель
Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
Армия и оружие
«Белые каски» инсценировали химатаку в Сирии
«Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
Общество
Плохо пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек
Министерство транспорта предложило высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров.
Гаджеты
В России начнут производить защищённые смартфоны
Первую партию устройств планируется выпустить ещё до конца 2020 года. Пока речь идёт о выпуске смартфона MIG S6 и планшета MIG T8X.
Общество
Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе
Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе, пишет "Интерфакс".
Хоккей
Гретцки оценил лучшие качества Овечкина
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Авто
Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры
Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.
Происшествия
ЕСПЧ присудил €30 тысяч пострадавшему от пыток в полиции Татарстана
Европейский суд по правам человека взыскал €30 тыс. в пользу фигуранта по делу «Чистопольского Джамаата» Айрата Сидтикова, который «обвинил татарстанских полицейских в пытках», сообщает «Зона права».
Музыка
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Шоу-бизнес
Миро поздравила Брежневу с очередным 38-летием
Миро отметила, что Брежнева уже в который раз празднует свое 38-летие и раскрыла настоящий возраст звезды.
Здоровье
Школы Челябинска закрыли на карантин
Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Наука
Ученые Петербурга могут сделать солнечные батареи дешевле
Группа петербургских учёных предложила проект по созданию высокоэффективных солнечных батарей.
Армия и оружие
Анкара пообещала ответить на гибель турецких военных в Идлибе
Политика
Трамп победил на кокусах в Айове
Политика
Путин пожелал Китаю с честью выйти из ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Путин выразил надежду, что Китай с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.
Политика
Путин назвал причину увольнения главы Чувашии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Кино