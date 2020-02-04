Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Общество
Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»
Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
Технологии
IPhone 11 Pro имеет запредельный уровень излучения
Зарубежная исследовательская лаборатория протестировала 11-й iPhone и выяснила, что уровень его излучения составляет 3,8 Вт/кг по нормам Specific absorption rate (SAR), принятым FCC USA, которая установила предельный порог в 1,6 единиц.
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Наука
Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца
Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
Футбол
«Ювентус» ярко поздравил Роналду с 35-летием
Туринский "Ювентус" торжественно поздравил форварда команды Криштиану Роналду с юбилеем.
Футбол
Тимощук: «Если „Зенит“ сам себе не навредит, ему уже никто не навредит»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Политика
Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе
Спикер Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст выступления американского лидера Дональда Трампа после его выступления с посланием «О положении страны».
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили обстрел турецких военных в Идлибе
В ходе переговоров Эрдоган заявил, что нападение на турецких военных в Идлибе со стороны правительственных сил САР нанесло ущерб совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Политика
К седьмой главе Конституции пришла 21 поправка, заявил Крашенинников
К седьмой главе Конституции РФ, где прописаны параметры функционирования судебной системы РФ и органов прокураторы, поступила 21 поправка от депутатов и членов Совета Федерации, из них на принятие идёт восемь, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
ЛНА борется с терроризмом, чтобы очистить Ливию от преступности
Весь личный состав Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сражается с терроризмом, стараясь очистить территорию страны от преступности, заявил журналистам представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.
Игры
Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов
"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Футбол
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед полузащитником Рамилем Шейдаевым.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2
Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.