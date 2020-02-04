Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»

Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
РЕН ТВ 14:05
Технологии

IPhone 11 Pro имеет запредельный уровень излучения

Зарубежная исследовательская лаборатория протестировала 11-й iPhone и выяснила, что уровень его излучения составляет 3,8 Вт/кг по нормам Specific absorption rate (SAR), принятым FCC USA, которая установила предельный порог в 1,6 единиц.
Faktom 07:29
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 15:11
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Наука

Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца

Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
N+1 06:30
Футбол

«Ювентус» ярко поздравил Роналду с 35-летием

Туринский "Ювентус" торжественно поздравил форварда команды Криштиану Роналду с юбилеем.
Газета.Ru 03:59
Футбол

Тимощук: «Если „Зенит“ сам себе не навредит, ему уже никто не навредит»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Sport24.ru 14:38
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Политика

Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст выступления американского лидера Дональда Трампа после его выступления с посланием «О положении страны».
REGNUM вчера в 23:45
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили обстрел турецких военных в Идлибе

В ходе переговоров Эрдоган заявил, что нападение на турецких военных в Идлибе со стороны правительственных сил САР нанесло ущерб совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
РБК 10:04
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Политика

К седьмой главе Конституции пришла 21 поправка, заявил Крашенинников

К седьмой главе Конституции РФ, где прописаны параметры функционирования судебной системы РФ и органов прокураторы, поступила 21 поправка от депутатов и членов Совета Федерации, из них на принятие идёт восемь, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 09:07
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
РИА Новости вчера в 19:02
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Армия и оружие

ЛНА борется с терроризмом, чтобы очистить Ливию от преступности

Весь личный состав Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сражается с терроризмом, стараясь очистить территорию страны от преступности, заявил журналистам представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.
ФАН 03 февраля в 15:14
Игры

Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham

3DNews 10:10
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
ТАСС 10:55
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Политика

Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
ИА Новороссия 07:44
Футбол

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед полузащитником Рамилем Шейдаевым.
RT на русском 11:30
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Радио Sputnik 10:48
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