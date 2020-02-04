Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток хуже всего сказывается на здоровье жителей России.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Политика
Демократы Айовы опубликуют результаты выбора кандидатов в президенты
Долгожданные результаты партсобраний членов Демократической партии США в штате Айова, на которых определялись кандидаты для участия в президентской гонке, будут опубликованы в ближайшее время, заявил руководитель отделения Демократической партии в этом штате Трой Прайс 4 февраля, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Экономика
«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Здоровье
В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой
Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Здоровье
В Италии у женщины выросли волосы из десен
Речь идет о крайне редком медицинском случае, когда у женщины активно начали расти волосы десен.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Происшествия
Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В австрийском Зальцбурге пациентка с подозрением на коронавирус 2019-nCoV сбежала из больницы.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Происшествия
Растет число погибших при сходе лавины в Турции
Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Авто
Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией
Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Политика