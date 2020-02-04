Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток хуже всего сказывается на здоровье жителей России.
UfacityNews.ru 03:01
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Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru 12:25
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Российская газета 05:34
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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Политика

Демократы Айовы опубликуют результаты выбора кандидатов в президенты

Долгожданные результаты партсобраний членов Демократической партии США в штате Айова, на которых определялись кандидаты для участия в президентской гонке, будут опубликованы в ближайшее время, заявил руководитель отделения Демократической партии в этом штате Трой Прайс 4 февраля, сообщает Reuters.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
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"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
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Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
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В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
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Речь идет о крайне редком медицинском случае, когда у женщины активно начали расти волосы десен.
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Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
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Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В австрийском Зальцбурге пациентка с подозрением на коронавирус 2019-nCoV сбежала из больницы.
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Петросян назвал размер своей пенсии

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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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Чеченского блогера убили во Франции

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Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
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Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Происшествия

Растет число погибших при сходе лавины в Турции

Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.
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Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
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Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»

На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
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Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией

Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
Драйв вчера в 08:32
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МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США

Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
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Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

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