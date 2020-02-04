Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Футбол
«Тамбов» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде
Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних поединков тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Общество
Александр Дрозденко заявил об интеграции Ленобласти и Петербурга
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собирается предложить Северной столице подписать соглашение по интеграции двух регионов.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Политика
Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии
Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.
Общество
Арестованный владелец парка львов отказался от еды в СИЗО Симферополя
Interfax-Russia.ru - Бизнесмен Олег Зубков - владелец крупнейшего в Европе парка львов "Тайган", заключенный под стражу на два месяца, отказался от пищи в симферопольском СИЗО, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Политика
ЕР допускает введение новых мер ответственности чиновников за хамство
"Единая Россия" проанализирует законодательство РФ, по итогам чего в партии сделают вывод, нужно ли вводить новые меры, касающиеся ответственности чиновников за неуважительное отношение к гражданам, передает РИА "Новости".
Экономика
Рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд
В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
Гаджеты
Nokia на MWC 2020 покажет первый кнопочный телефон на Android
Компания Nokia привезёт на мероприятие MWC 2020 первый кнопочный телефон, работающий под управлением операционной системы Android.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
Ранее в Сети появилась видеозапись с издевательствами над ребенком. Отчим заставлял мальчика приседать, бил его по лицу и дергал за руки.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Здоровье
В Челябинской области объявили эпидемию гриппа
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов
Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля
Авиабилеты из России за границу подорожают на 3% с 5 февраля в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщил во вторник "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Армия и оружие