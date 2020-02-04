Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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50/50. Как будут работать новые ограничения на провоз валюты

Национальная служба новостей05:22

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04:38

Таможенники ЕАЭС начнут выяснять происхождение денежных средств

Секрет фирмы01 февраля в 06:24

Деньги через границу стран ЕАЭС будут перевозить по новым правилам

Телеканал 360°02:02

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости00:48

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС03:18
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Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
REGNUM 03:34
Политика

Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ

При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены.
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АиФ Челябинск 05:36
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России», сообщил источник

Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РИА новости источник, знакомый с итогами заседания совета.
РИА Новости 05:52
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa вчера в 00:46
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
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В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего

Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
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Нурмагомедов отверг 100 миллионов долларов за бой с Макгрегором

Lenta.ru 02:04
Гаджеты

NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»

Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
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Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью

Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.
VSE42.RU 05:49
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

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Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
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Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Футбол

Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти

Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.
Советский спорт 03:17
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
Политика

Трамп победил на кокусах в Айове

Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии - кокусы - прошел в штате Айова 3 февраля.
Газета.Ru 05:33
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
MedikForum.ru вчера в 12:27
Спорт

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Фалуне

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в своем Instagram огласила состав сборной России на этап Кубка мира в Фалуне.
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Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 02 февраля в 18:51
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
Происшествия

Новое резонансное убийство произошло в Киеве

В Киеве произошло очередное резонансное убийство — пластического хирурга Андрея Сотника.
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов

Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Скворцов умер в возрасте 65 лет.
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Общество

В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса

В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
RuNews24.ru 03:12
Политика

«Страну просрали!»: нардеп Кива в зале Рады переписывался с Жириновским

В телефон Кивы заглянули вездесущие журналисты, камеры которых позволяют им читать переписку нардепов в зале Рады.
Rusvesna.su 05:58
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