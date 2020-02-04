Экономика

ТАССТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Читать в источнике
Комментировать259

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Происшествия

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

ТАСС 19:09
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Шрусбери» самым молодым составом в истории

В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шрусбери Таун» со счетом 1:0. Единственный гол в матче в свои ворота забил защитник гостей Ро-Шон Уильямс на 75-й минуте.
Нева Спорт 00:13
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru вчера в 10:16
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Политика

Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.
Политика Сегодня 03:03
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 10:01
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Газета.Ru 16:09
Баскетбол

Американские баскетболистки устроили массовую драку в конце матча

Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM 19:29
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Мой Брянск вчера в 23:21
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 03:38
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Футбол

Кокорин прокомментировал переговоры с «Балтикой»

Sport.ru 09:43
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru 08:44
Спорт

Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam

В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
CyberSport.ru 17:00
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Авто

Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Автоновости дня 04:07
Авто

Названы самые популярные в 2019 году автомобили в городах-миллионниках

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 12:26
Кино

«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Kinonews.ru 14:10
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Общество

Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
Утро.ru 13:17
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие

В Минобороны РФ раскрыли дальность полета обновленных Ту-160

Напомним, ранее стало известно, что к 2027 году в Воздушно-космические силы России планируется передать 10 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.
Российская газета 11:54
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное