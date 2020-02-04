Экономика

REGNUMREGNUMВ ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию вступили в силу 4 февраля решением Евразийской экономической комиссии.
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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

REGNUM00:02

Таможенники ЕАЭС начнут выяснять происхождение денежных средств

Секрет фирмы01 февраля в 06:24

Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза

Эхо Москвывчера в 23:04

Финансовый контроль: новые правила перевоза денег введены на границах ЕАЭС

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ПРАЙМвчера в 16:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газетавчера в 16:01

За 100 тысяч долларов — объяснитесь. ЕАЭС вводит новые правила перевозки наличности

BFM.ruвчера в 23:11
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VSE42.RU вчера в 23:25
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

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Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
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«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
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Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Lenta.ru вчера в 11:43
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При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
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Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
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В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
РБК вчера в 22:29
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18-летний вратарь юниорской сборной Казахстана умер от рака костей

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Новая газета 02 февраля в 03:42
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Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.
РБК 00:00
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