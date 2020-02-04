Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию вступили в силу 4 февраля решением Евразийской экономической комиссии.

Политика Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

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Музыка Ариана Гранде побила рекорд прослушиваний на Spotify Американская актриса и певица Ариана Гранде впервые набрала 3,5 миллиарда прослушиваний на музыкальном стриминговом сервисе Spotify.

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Политика На Украине анонсировали новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.

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