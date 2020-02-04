Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
Авто
Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот
В сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован еще более быстрый рост — локализованные модели прибавили сразу 10,4%. Грузовики российского производства также дорожали быстрее импорта, а в среднем новый грузовик к концу 2019 года подорожал на 8,2%. Ряд автомобильных экспертов не согласились с такой оценкой ситуации, посчитав ее несколько завышенной.
Наука
Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца
Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Футбол
Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси
Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Общество
В России из-за коронавируса подорожают гаджеты
В Китае закрытие производств из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
Здоровье
В Новгородской области повысился прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В целях установления этиологии заболеваний на 5-ой неделе текущего года проведено исследование 19 образцов клинического материала от больных с респираторными инфекциями; по результатам проведенных исследований в 9-ти случаях выявлены вирусы парагриппа, в 3-х случаях аденовирусы, в 2-х случаях РС-вирусы, еще в 2-х случаях вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009, в 1-ом случае вирусы гриппа В.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Космос
Индия хочет запустить в космос женщину-робота
В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Происшествия
Хотевший «изгнать Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ
Якутский шаман Александр Габышев, который в 2019 году попытался дойти до Москвы для «изгнания Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.
Происшествия
У десяти пассажиров круизного судна в Японии нашли коронавирус
Новый тип коронавируса 2019-nCoV диагностировали у десяти пассажиров круизного судна, которое несколько дней находится на карантине около японского города Йокохама.
Авто
Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации
«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Политика
США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
Политика
США проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Футбол
Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Спорт