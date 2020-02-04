Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
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Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
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Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
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Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
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Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
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66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
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Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
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В России из-за коронавируса подорожают гаджеты

В Китае закрытие производств из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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В Новгородской области повысился прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В целях установления этиологии заболеваний на 5-ой неделе текущего года проведено исследование 19 образцов клинического материала от больных с респираторными инфекциями; по результатам проведенных исследований в 9-ти случаях выявлены вирусы парагриппа, в 3-х случаях аденовирусы, в 2-х случаях РС-вирусы, еще в 2-х случаях вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009, в 1-ом случае вирусы гриппа В.
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

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В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
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Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Хотевший «изгнать Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ

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У десяти пассажиров круизного судна в Японии нашли коронавирус

Новый тип коронавируса 2019-nCoV диагностировали у десяти пассажиров круизного судна, которое несколько дней находится на карантине около японского города Йокохама.
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Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
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США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
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США проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
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Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова

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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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