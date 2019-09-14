"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона» На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.

Политика США привели в боевую готовность войска Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.

Армия и оружие Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Транспорт Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Футбол Селихов перенес операцию на ахилле Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Наука Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.

Происшествия Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Футбол Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.

Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.

Шоу-бизнес Бондарчук и Андреева сыграли таинственную свадьбу в Санкт-Петербурге Известный режиссер Федор Бондарчук и звезда сериала "Метод" Паулина Андреева 17 сентября сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Хоккей «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» Победа над «Нефтехимиком» стала четвертой подряд для «Торпедо», эта игра завершила первую домашнюю серию нижегородцев.

Авто Продажи электрокаров на территории России растут пять месяцев подряд Эксперты аналитического агентства "Автостат" зафиксировали рост продаж новых электромобилей в России на протяжение пяти месяцев.

Политика Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.