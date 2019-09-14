Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу ограничения на доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL

Ограничение, вступившее в силу 14 сентября в 07.00 по московскому времени, наложено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства, по которому OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.
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