Общество

РИА НовостиРИА НовостиВступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Эхо Москвы03:31

Водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

URA.Ruвчера в 23:07

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

РИА Новости03:00

Вступили в силу поправки в ПДД об электронном ОСАГО

News.ru03:22

Купившим электронный полис ОСАГО больше не нужна его распечатка

Российская газета02:00

Костромским водителям разрешили не печатать электронный полис ОСАГО

ГТРК Кострома30.12.19 в 01:10

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках полисов ОСАГО

Московский Комсомолец03:25
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Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Общество

В Китае учёному дали три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Парламентская газета 30.12.19 в 01:27
Политика

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

В России вступил в силу закон о любительской рыбалке

В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
ТК Звезда вчера в 03:07
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«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Sportbox.RU вчера в 15:27
Общество

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Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Гаджеты

Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки

После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
iXBT.com 01:38
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
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Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Матч ТВ вчера в 13:39
Армия и оружие

Балтийский флот усилят модернизированные Ка-27М

Балтийский флот в этом году примет на вооружение первые модернизированные противолодочные вертолеты Ка-27М.
Экономика сегодня вчера в 18:17
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Игры

PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator

Игромания.ру вчера в 19:21
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

URA.Ru вчера в 14:08
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Продукты, которые улучшат здоровье почек, назвали специалисты

Специалисты выяснили, какие продукты могут улучшить здоровье почек.
ГлавУфа 02:28
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 31.12.19 в 16:06
Гаджеты

Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Народные новости вчера в 17:54
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
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Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Футбол

Артета надеется, что Джака не покинет «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что полузащитник Гранит Джака не покинет команду.
Sport24.ru 30.12.19 в 03:25
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
Экономика

Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года

Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
Взгляд.ру вчера в 22:37
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