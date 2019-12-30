В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

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