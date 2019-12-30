Общество
РИА НовостиВступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Общество
В Китае учёному дали три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Политика
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Общество
В России вступил в силу закон о любительской рыбалке
В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
Футбол
«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе
Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Общество
Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона
Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
Гаджеты
Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки
После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Армия и оружие
Балтийский флот усилят модернизированные Ка-27М
Балтийский флот в этом году примет на вооружение первые модернизированные противолодочные вертолеты Ка-27М.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Здоровье
Продукты, которые улучшат здоровье почек, назвали специалисты
Специалисты выяснили, какие продукты могут улучшить здоровье почек.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Гаджеты
Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Футбол
Артета надеется, что Джака не покинет «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что полузащитник Гранит Джака не покинет команду.
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек
В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
Экономика
Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года
Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.