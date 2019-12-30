с чего всё началось

С 1 января российские автомобилисты могут предъявить инспектору ГИБДД не только бумажный полис обязательного страхования, но и электронную версию этого документа. Соответствующие поправки вступили в силу.

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

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