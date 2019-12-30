Общество

RT на русскомRT на русскомВступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

С 1 января российские автомобилисты могут предъявить инспектору ГИБДД не только бумажный полис обязательного страхования, но и электронную версию этого документа. Соответствующие поправки вступили в силу.
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с чего всё началось
В России вступили
 в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.
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