Общество
RT на русскомВступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
С 1 января российские автомобилисты могут предъявить инспектору ГИБДД не только бумажный полис обязательного страхования, но и электронную версию этого документа. Соответствующие поправки вступили в силу.
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с чего всё началось
В России вступили в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.Коммерсантъ04:59
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Автоэксперт прокомментировал вступление в силу в России новых поправок в ПДД
Комсомольская правда07:28
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