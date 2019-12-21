Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В ведомстве потребовали от подрядчиков, ведущих строительство, немедленно остановить работы по прокладке трубопроводов.

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

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