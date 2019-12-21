Политика

Pravda.RuPravda.RuВступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В ведомстве потребовали от подрядчиков, ведущих строительство, немедленно остановить работы по прокладке трубопроводов.
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Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Интерфаксвчера в 22:59

Санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу

Газета.Ru03:08

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

ТАСС02:54

Последняя миля: США ввели санкции против «Северного потока – 2»

Известия11:33

Санкции против «Северного потока-2» вступили в силу

РБКвчера в 22:44

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новостивчера в 22:14

Дональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Коммерсантъвчера в 20:07
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

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РБК 20:17
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
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Сирия новости 21 декабря 22.30: сирийская армия освободила три поселка на востоке Идлиба, ВКС РФ работают в Латакии

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Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби

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Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

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Коммерсантъ вчера в 10:35
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Появились первые изображения iPhone SE 2

В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
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Роскачество проверило российские игристые вина

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Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
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Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.
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Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
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СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту

Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.
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В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления

Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
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Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Армия и оружие

Кремль оценил заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Заявление начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о подготовке Североатлантического альянса к полномасштабным военным действиям прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Южный Федеральный 18 декабря в 21:57
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»

Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Красная весна вчера в 09:14
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Названа десятка худших фильмов 2019 года

Газета.Ru 13:33
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
РБК 05:28
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Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Российские ученые раскрыли секрет плавления графита

Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
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Toyota Fielder превратился в груду металла после ДТП в Поронайском районе

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Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
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