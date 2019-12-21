Политика

Pravda.RuPravda.RuВступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В ведомстве потребовали от подрядчиков, ведущих строительство, немедленно остановить работы по прокладке трубопроводов.
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Санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу

Газета.Ru03:08

Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:24

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

ТАСС02:54

Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Интерфаксвчера в 22:59

Санкции против «Северного потока-2» вступили в силу

РБКвчера в 22:44

США ввели санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Эхо Москвы05:00

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новостивчера в 22:14
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Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
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Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»

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Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

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Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
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Третий этап Кубка мира в Анси (Франция) порадует болельщиков биатлона женской гонкой преследования.
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РИА Новости вчера в 13:09
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
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Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
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28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж

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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
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СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
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Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
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Роскачество назвало лучшие игристые вина

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