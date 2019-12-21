Ранее санкции против российский трубопроводов одобрил американский лидер Дональд Трамп. Он подписал оборонный бюджет США, в котором были заложены средства на введение ограничительных мер против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

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