Политика
RT на русскомМинфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год. В бюджете предусмотрены санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военная помощь Украине.
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Дональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Коммерсантъвчера в 20:07
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Общество
Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа
Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Происшествия
В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Происшествия
Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер
Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Космос
Корабль Starliner планируется вернуть на Землю через 48 часов — Boeing
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Здоровье
Часть России забывает слова «роды» и «первенец»
Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ
В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
Футбол
«Тоттенхэм» одолеет «Челси» в лондонском дерби
На предматчевой пресс-конференции Жозе Моуринью отметил, что уважает «Челси» и Лэмпарда, однако любит «Тоттенхэм» и надеется на победу своих подопечных в матче со своим экс-клубом.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Общество
Правительство поддержало изменения в закон о воинской службе
Правительство одобрило проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в законодательство о воинской службе.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".