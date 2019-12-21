Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год. В бюджете предусмотрены санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военная помощь Украине.

Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

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