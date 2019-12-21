Политика

RT на русскомRT на русскомМинфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год. В бюджете предусмотрены санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военная помощь Украине.
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

В МИД назвали причины санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русском04:13

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

ТАСС02:54

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новостивчера в 22:14

Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Интерфаксвчера в 22:59

Санкции против «Северного потока-2» вступили в силу

РБКвчера в 22:44

Санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу

Газета.Ru03:08

Дональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Коммерсантъвчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Общество

Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа

Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 04:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:05
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 19 декабря в 07:39
Происшествия

Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
RT на русском 17:11
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM вчера в 00:33
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском вчера в 13:41
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 17:15
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Космос

Корабль Starliner планируется вернуть на Землю через 48 часов — Boeing

Красная весна вчера в 10:39
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Здоровье

Часть России забывает слова «роды» и «первенец»

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
Infokam.su 10:31
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ

В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
REGNUM вчера в 02:12
Армия и оружие

Россия запланировала полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году

Известия 13:14
Футбол

«Тоттенхэм» одолеет «Челси» в лондонском дерби

На предматчевой пресс-конференции Жозе Моуринью отметил, что уважает «Челси» и Лэмпарда, однако любит «Тоттенхэм» и надеется на победу своих подопечных в матче со своим экс-клубом.
ODDS.ru 02:15
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 08:03
Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
Общество

Правительство поддержало изменения в закон о воинской службе

Правительство одобрило проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в законодательство о воинской службе.
Московский Комсомолец 03:35
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 13:57
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Гаджеты

Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr

REGNUM 07:46
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
News.ru 14:29
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное