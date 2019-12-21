Политика

Pravda.RuPravda.RuВступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". В ведомстве потребовали от подрядчиков, ведущих строительство, немедленно остановить работы по прокладке трубопроводов.
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Санкции против «Северного потока-2» вступили в силу

РБК20 декабря в 22:44

Санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу

Газета.Ruвчера в 03:08

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

ТАССвчера в 02:54

Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Интерфакс20 декабря в 22:59

Последняя миля: США ввели санкции против «Северного потока – 2»

Известиявчера в 11:33

Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

RT на русском20 декабря в 22:24

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новости20 декабря в 22:14
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost 20 декабря в 00:00
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Специалисты рассказали, чем питаться, чтобы пережить морозы

В Роспотребнадзоре приготовили пару рекомендаций, как пережить декабрь и январь и на что обратить внимание в рационе.
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РБК вчера в 19:51
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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
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Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Происшествия

В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости 20 декабря в 20:32
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Армия и оружие

Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных

Rusvesna.su вчера в 21:32
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Культура

Дубовицкую возмутило предложение звезды КВН закрыть «Аншлаг»

Заявление звезды КВН Елены Борщевой о необходимости закрыть «Аншлаг» рассердило ведущую Регину Дубовицкую.
iReactor вчера в 23:13
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
РИА Новости вчера в 23:17
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру вчера в 13:00
Политика

The Washington Post (США): правда, что Конгресс только что сорвал российский газопровод? (The Washington Post)

Конгресс опасается, что Россия будет использовать энергию в качестве оружия на европейской политической арене, одновременно ослабляя Украину и другие страны Восточной и Центральной Европы.
ИноСМИ вчера в 22:42
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 19 декабря в 02:02
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 20 декабря в 04:45
Шоу-бизнес

Ксении Собчак дали работу на Первом канале

Поговаривали, что Собчак и Эрнст в последний момент не смогли сговориться по деньгам и проект задвинули.
Paparazzi.ru вчера в 03:26
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Evo-rus.com 20 декабря в 14:17
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Авто

Бюджетный Kia Sportage ставит рекорды продаж

Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Новые автомобили вчера в 00:02
Кино

«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе

Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
РЕН ТВ 20 декабря в 15:38
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru 20 декабря в 19:33
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
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