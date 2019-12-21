Министерство финансов США объявило, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу, и что Соединенные Штаты требуют от всех компании, участвующих в строительстве, приостановить работы.

Вступают в силу санкции США против «Северного потока-2»

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