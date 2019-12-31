Политика
Газета.RuВступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Договоренности российской и украинской сторон о транзите газа вступили в силу. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. До этого стало известно, что стороны подписали ряд контрактов по реализации транзита газа.
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Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Футбол
Хави: «„Манчестер Сити“ сделает упор на Лигу чемпионов»
Бывший футболист "Барселоны" Хави считает, что "Манчестер Сити" будет бороться за победу в Лиге чемпионов, учитывая, что в АПЛ у них мало шансов навязать борьбу "Ливерпулю".
Здоровье
Названы главные события года в правозащитной сфере
В уходящем году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем.
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Спорт
Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Политика
Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу
Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться.
Общество
Россия хочет запретить ввоз цитрусовых из Китая
Ведомство ввело временные ограничения на поставки с Китая цитрусовых – они будут действительны с 6 января 2020 года.
Политика
Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Происшествия
Смертельное ДТП в Сыктывкаре: погибли двое
Накануне вечером в Эжвинском районе столицы Коми произошла жуткая авария: столкнулись иномарки, в результате 2 человека погибли,еще 2 пострадали.
Экономика
Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году
Российские экономисты сделали прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году.
Авто
Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Suzuki XL7, длина которого составляет 4 445 мм, а клиренс - 180 мм, представляет собой 7-местную модификацию внедорожного компакт-вэна Suzuki XL6, который уже поступил в продажу в Индии.
Происшествия
Подозреваемый в подготовке терактов в Санкт-Петербурге арестован
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Хоккей
Сборная России сыграет с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Здоровье
Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Шоу-бизнес
Разин оскорбил раскритиковавшего его Лещенко
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не стерпел слов Льва Лещенко о том, что группа обязана успехом главным образом Юрию Шатунову, а Разин был в коллективе лишь администратором, а не певцом.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.