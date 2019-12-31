Политика

Газета.RuГазета.RuВступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Договоренности российской и украинской сторон о транзите газа вступили в силу. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. До этого стало известно, что стороны подписали ряд контрактов по реализации транзита газа.
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