Политика
Газета.RuВступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Договоренности российской и украинской сторон о транзите газа вступили в силу. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. До этого стало известно, что стороны подписали ряд контрактов по реализации транзита газа.
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Стал известен состав молодёжной сборной России на матч МЧМ с Германией
Определился состав молодёжной сборной России на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Германии.
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Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года
Netflix подсчитал, какие аниме, фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году.
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Участница обмена пленными: на Украине царит атмосфера страха
Украинские спецслужбы поставили на поток ловлю «российских шпионов», заявила бывшая чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, освобождённая из украинского плена, сообщило 31 декабря «Донецкое агентство новостей».
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ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
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Армия и оружие
Армия России получила первую партию портативных солнечных батарей
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Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году
Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Гаджеты
Названы причины, по которым Apple вырастет в цене в 2020 году
Аналитики из Loup Ventures недавно заявили, что в 2020 году акции Apple продолжат дорожать.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
За десять лет биткоин подорожал на девять миллионов процентов
Аналитики подсчитали, что биткоин за десять лет подорожал на девять миллионов процентов.