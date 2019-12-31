Россия и Украина подписали пакет документов для продолжения транзита российского газа после 31 декабря 2019 года, сообщает "Газпром".

Россия и Украина подписали новый договор о транзите газа

Политика Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.

Авто Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7 Как сообщает пресс-служба японской компании, первые товарные автомобили Suzuki XL7 поступят в шоу-румы Suzuki в первом квартале 2020 года, но цены на новинку пока держаться в тайне.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в РФ В Гидрометцентре предупредили россиян о теплой зиме. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы организации Роман Вильфанд.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Происшествия Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.

Кино Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.

Гаджеты Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.

Экономика Индекс активности в сфере услуг РФ снизился до 53,1 пункта В декабре 2019 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился до 53,1 пункта с 55,6 пункта в ноябре, говорится в сообщении исследовательской организации IHS Markit.

Политика Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.