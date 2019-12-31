Политика

ЗакC.РуЗакC.РуРоссия и Украина подписали новый договор о транзите газа

Россия и Украина подписали пакет документов для продолжения транзита российского газа после 31 декабря 2019 года, сообщает "Газпром".
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Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

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