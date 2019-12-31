Политика
ЗакC.РуРоссия и Украина подписали новый договор о транзите газа
Россия и Украина подписали пакет документов для продолжения транзита российского газа после 31 декабря 2019 года, сообщает "Газпром".
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Политика
Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Как сообщает пресс-служба японской компании, первые товарные автомобили Suzuki XL7 поступят в шоу-румы Suzuki в первом квартале 2020 года, но цены на новинку пока держаться в тайне.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в РФ
В Гидрометцентре предупредили россиян о теплой зиме. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы организации Роман Вильфанд.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Здоровье
Тверской Роспотребнадзор рассказал о «грязных руках» на Новый год
В региональном Роспотребнадзоре рассказали тверитянам, как сделать новогодние каникулы не только радостными, но и безопасными.
Общество
Владыка Пантелеимон перед уходом уволил строптивого священника
Сочувствующие отцу Александру священнослужители и прихожане считают, что решение владыки Пантелеимона можно оспорить.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Происшествия
Летевший в Пермь самолет внепланово сел в Екатеринбурге
Ранее пассажирский самолет, рейса Новосибирск-Москва, экстренно сел из-за проблем с двигателем.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Армия и оружие
Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией
Происшествия
Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку
Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Общество
Huawei отчиталась о росте продаж на фоне санкций США
Годовой объём продаж китайской компании Huawei в 2019 году вырос на 18%, несмотря на торговые ограничения со стороны США.
Гаджеты
Новый Core i3 будет копией старого i7
Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Гаджеты
Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G
В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Экономика
Индекс активности в сфере услуг РФ снизился до 53,1 пункта
В декабре 2019 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился до 53,1 пункта с 55,6 пункта в ноябре, говорится в сообщении исследовательской организации IHS Markit.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Политика
Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".