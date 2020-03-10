Вся Италия с сегодняшнего дня закрывается на карантин. Это означает запрет на передвижение по всей стране, за исключением экстренных случаев, например, по медицинским показаниям. Указ премьер Конте подписал этой ночью.

Вся Италия закрывается на карантин из-за коронавируса

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