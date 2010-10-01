Общество

РЕН ТВРЕН ТВВся Италия закрывается на карантин из-за коронавируса

Вся Италия с сегодняшнего дня закрывается на карантин. Это означает запрет на передвижение по всей стране, за исключением экстренных случаев, например, по медицинским показаниям. Указ премьер Конте подписал этой ночью.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Власти Италии закрыли страну на карантин

Русская Планетавчера в 23:45

Вся Италия закрывается на карантин из-за коронавируса

РЕН ТВ01:58

Италия целиком закрылась на карантин

НТВ00:30

Италию закрыли на карантин из-за коронавируса

Газета Кемерова02:35

Италия стала первой в мире страной, ограничившей передвижение по территории государства из-за карантина

Эхо Москвы00:01

Итальянские власти сообщили о намерении закрыть страну на карантин

Аргументы и Фактывчера в 22:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
РИА Новости 04:44
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 08 марта в 20:49
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

В Петербурге 19-летний студент погиб на глазах у приятелей

В Санкт-Петербурге 19-летний студент политехнического университета погиб на глазах у приятелей прямо во время вечеринки.
АиФ Санкт-Петербург 04:27
Политика

Путин ждёт лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве на 9 Мая

Российский президент Владимир Путин считает, что лидерам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
News.ru 02:59
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Общество

Власти Италии посадили на карантин всю страну

На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Российская газета вчера в 17:13
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Энергетика

Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
РИА Новости 05:41
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 08 марта в 05:59
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс вчера в 07:59
Финансы

Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Рифей-Пермь 04:07
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Сегодня же пресс-служба Первого канала официально подтвердила, что именно Еремеев стал новым ведущим «На самом деле».
Вокруг ТВ 05:33
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Мой Брянск вчера в 12:06
Биатлон

Аликин: Если Норицын и Хованцев не способны омолодить команду, пусть попробуют другие

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил мнение, что нынешнему тренерскому штабу команды необходимы изменения.
Нева Спорт 02:26
Энергетика

В России оценили перспективы роста цен на бензин

Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году.
Lenta.ru 05:42
Экономика

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
РИА Новости 04:30
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное