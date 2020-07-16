Коронавирус
ГородовойВторая фаза испытаний вакцины от COVID-19 завершится 3 августа
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на пресс-конференции, объявил об успешном завершении первой фазы испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. Теперь на очереди вторая фаза, ее окончание намечено на 3 августа текущего года, пишет «ТАСС».
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Специалист назвал дату окончания второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса
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