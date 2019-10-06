Армия и оружие
КоммерсантъВторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском 22:23
Армия и оружие
Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии
Известия вчера в 07:02
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране.
Lenta.ru 23:15
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ 18:25
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Общество
Нобелевская неделя стартует в Стокгольме 7 октября
Экономика сегодня 17:37
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова
Московский Комсомолец 14:07
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Происшествия
У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
Столкновение северокорейского и японского судов произошло в понедельник у берегов Японии к северу от полуострова Ното, передает телеканал NHK.
РИА Новости 22:45
Спорт
Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России
В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн 16:41
Здоровье
В красноярском детском саду появилась машина для обнимания
В двух детских садах Красноярска появилось специальное оборудование для ребятишек с повышенными потребностями.
Newslab.ru 22:40