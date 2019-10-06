Армия и оружие
КоммерсантъВторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Здоровье
Немецкий ученый выявил истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа.
Газета.Ru вчера в 05:01
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Происшествия
Под Нижним Новгородом разбился автобус с туристами
В воскресенье на трассе под Нижним Новгородом возле села Паново-Осаново опрокинулся на бок автобус, перевозивший 28 туристов.
Вести.Ru 03:34
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Аргументы недели вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Политика
Антонов предложил Вашингтону сесть за стол переговоров по РСМД
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).
Известия 19:46
Армия и оружие
Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году
RT на русском 16:13
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
Ведомости 19:26
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия 04 октября в 23:29
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News вчера в 11:02
Наука
Японские ученые создали универсальную искусственную кровь
Волга-Медиа 15:58
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите
В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
РБК 03:55
Космос
Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике
РЕН ТВ 03 октября в 21:21
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.
Алтайская правда 19:55
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
Известия 17:01
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27