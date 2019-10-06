Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

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Россия поставила властям Центральноафриканской республики новую партию оружия

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Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
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В воскресенье на трассе под Нижним Новгородом возле села Паново-Осаново опрокинулся на бок автобус, перевозивший 28 туристов.
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В Донбассе под обстрел попали российские журналисты

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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
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Антонов предложил Вашингтону сесть за стол переговоров по РСМД

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).
Известия 19:46
Армия и оружие

Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году

RT на русском 16:13
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Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной

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Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
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Общество

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Газета.Ru 18:21
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Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Экономика

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Шоу-бизнес

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Японские ученые создали универсальную искусственную кровь

Волга-Медиа 15:58
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите

В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
РБК 03:55
Космос

Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике

РЕН ТВ 03 октября в 21:21
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Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA

Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября

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«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
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Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
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РИА Новости 12:27
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