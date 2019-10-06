Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

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В Народной милиции ДНР заявили, что с 3 по 4 октября украинская армия 14 раз обстреляла самопровозглашённую республику.
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