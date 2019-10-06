Армия и оружие
КоммерсантъВторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Политика
Клинцевич назвал беспрецедентным допрос депутата Юмашевой в США
Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло.
News.ru 05:49
Политика
Аргентина отложила вопрос покупки российских МиГ-29
Аргентина отложила вопрос приобретения у России истребителей МиГ-29 из-за предстоящих президентских выборов в стране в конце октября, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:12
Политика
Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
REGNUM 11:40
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Армия и оружие
В ДНР заявили о 14 обстрелах за сутки
В Народной милиции ДНР заявили, что с 3 по 4 октября украинская армия 14 раз обстреляла самопровозглашённую республику.
Московский Комсомолец 04 октября в 02:51
Футбол
Роман Широков: ЦСКА не прогрессирует при Гончаренко
Бывший футболист ЦСКА Роман Широков раскритиковал главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.
Спорт день за днем 17:49
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Кино
Том Холланд помог Человеку-пауку вернуться в Marvel
Popcake 04 октября в 06:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью», несмотря на два удаления
Футболисты "Барселоны" нанесли разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании, который проходил на стадионе "Камп Ноу".
Вести.Ru 17:52
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
News.ru 01:09
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета 14:14
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Единоборства
Деревянченко: чувствую, что выиграл бой с Головкиным
Украинский боксёр Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за титул IBF в лёгком весе.
Чемпионат 13:34
Политика
Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.
РИА Новости 12:50
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Происшествия
Пациент напал на приехавшего к нему врача скорой помощи в Иркутске
Работник скорой помощи получил ранение при нападении на него мужчины, к которому он прибыл на помощь в Иркутске.
REGNUM 07:34
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец сделал первые шаги
Ребенок, которого в 11-месячном возрасте вытащили из-под завалов рухнувшего после взрыва газа дома в Магнитогорске, сделал первые шаги.
Lenta.ru 10:32
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53