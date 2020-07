Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.