Коронавирус
Российская газетаВторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
Напоследок сообщается, что "Оренбург" продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, и что команда находится на карантине. Ранее был отменен еще один матч с участием "Оренбурга" - выездной против "Краснодара". КДК РФС присудил тогда гостям техническое поражение со счетом 0:3.
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NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
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Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидирован.
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