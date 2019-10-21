Политика

Российская газетаРоссийская газетаВторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

Строительство второй ветки "Турецкого потока" будет закончено по графику, сейчас в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
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