Политика
Российская газетаВторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Строительство второй ветки "Турецкого потока" будет закончено по графику, сейчас в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
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Болгария строит участок для прокачки газа по 2-ой ветке «Турецкого потока»
Московский Комсомолец09:55
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Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
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После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
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Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru 11:18
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
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Кино
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Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
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Вратарь Майкл Лейтон, ранее защищавший цвета «Филадельфии» и «Донбасса», вспомнил об играх в КХЛ. Он начал играть в «Донбассе» в 2013 году.
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Офис британского премьера может снять соглашение с ЕС с голосования
Правительство Великобритании снимет соглашение с ЕС с голосования в парламенте, если спикер нижней палаты Джон Беркоу поставит на голосование поправки, которые обессмыслят голосование по основному документу, предупредил в понедельник представитель офиса премьера.
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К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
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Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
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У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 10:16
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Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики.
ТК Звезда 14:05
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В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
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Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.
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