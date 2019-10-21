Строительство второй ветки "Турецкого потока" будет закончено по графику, сейчас в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

Происшествия Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.

Политика Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Наука Ученые засняли на видео судьбу останков кита на дне океана Исследователи из Национального морского заповедника "Монтерей-Бей", работающие на судне Nautilus, совершили погружение у побережья Центральной Калифорнии и обнаружили жуткое зрелище — пятиметровый скелет усатого кита, который пожирали морские обитатели.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Происшествия Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.

Футбол «Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов» Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.

Экономика Смольный одобрил новый налоговый вычет для РЖД и промышленности Правительство Санкт-Петербурга 21 октября поддержало законопроект о новом инвестиционном налоговом вычете, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика В России выросло число долларовых миллиардеров Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.

Общество Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.

Кино Минкульт представил «черный список» кинематографистов Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.

Шоу-бизнес Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.

Футбол Хёведес: историю с Тедеско оставил позади Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал, что не держит обиды на нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, с которым он работал в «Шальке-04».

Армия и оружие Лавров предложил вписать курдов в конституцию Сирии Глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским коллегой Екатериной Захариевой заявил о необходимости вписать сирийских курдов в конституцию САР, чтобы от страны не исходила угроза соседней Турции.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Технологии Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и камнями Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.