Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о своей отставке, после чего согласно Конституции, вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес взяла на себя президентские полномочия. Аньес заявила, что проведет в Боливии новые выборы главы государства.

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