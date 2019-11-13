Политика

ИзвестияИзвестияМоралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»

Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес. По словам политика, укрывающегося в настоящее время в Мексике, подобные действия станут «коварным роковым ударом» по Боливии.
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